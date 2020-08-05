【新冠肺炎疫情】拉美死亡超歐洲 巴西總統府成新疫區

上一篇文章
【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨
新冠肺炎在拉丁美洲肆虐，路透社統計，拉丁美洲的死亡人數已超越歐洲。拉美迄今超過20.6萬人不治，佔全球死亡總數的近30%。巴西是拉美疫情最嚴重的地方，巴西總統府更是最新的疫區，近180名公務員確診，總統府秘書長亦不幸中招。
巴西超過9.6萬人死於新冠肺炎，其次是墨西哥，近5萬人死亡。其他拉美地區，如哥倫比亞、秘魯、阿根廷和玻利維亞的疫情加劇，因各國日前解除防封鎖，導致疫情反彈。
路透社統計顯示，拉丁美洲在上周一成為全球確診人數最多的地區，周二（4日）累計確診人數突破500萬大關。
在巴西，繼總統博索納羅（Jair Bolsonaro）、第一夫人米歇爾（Michelle Bolsonaro）後，至少8名內閣成員確診。總統府秘書長奧里韋拉（Jorge Oliveira）亦染疫，他出現輕微徵狀，遵循醫生指示在家隔離。
巴西總統府共有3402名公務員，過半數人因疫情實施在家工作或輪班制。確診的178人佔5.2%，其中31人正接受治療。
巴西新增5.6萬人確診、1394人死亡，累計逾280萬宗確診，9.6萬人病逝。
【日本疫情】東京連續8日新增確診破200 全國或再進入緊急狀態
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
記牢：韓羚