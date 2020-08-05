【新冠肺炎】拉丁美洲死亡超歐洲 巴西總統府成新疫區

▲ 【新冠肺炎疫情】拉美死亡超歐洲 巴西總統府成新疫區

新冠肺炎在拉丁美洲肆虐，路透社統計，拉丁美洲的死亡人數已超越歐洲。拉美迄今超過20.6萬人不治，佔全球死亡總數的近30%。巴西是拉美疫情最嚴重的地方，巴西總統府更是最新的疫區，近180名公務員確診，總統府秘書長亦不幸中招。

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巴西超過9.6萬人死於新冠肺炎，其次是墨西哥，近5萬人死亡。其他拉美地區，如哥倫比亞、秘魯、阿根廷和玻利維亞的疫情加劇，因各國日前解除防封鎖，導致疫情反彈。

路透社統計顯示，拉丁美洲在上周一成為全球確診人數最多的地區，周二（4日）累計確診人數突破500萬大關。

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在巴西，繼總統博索納羅（Jair Bolsonaro）、第一夫人米歇爾（Michelle Bolsonaro）後，至少8名內閣成員確診。總統府秘書長奧里韋拉（Jorge Oliveira）亦染疫，他出現輕微徵狀，遵循醫生指示在家隔離。

巴西總統府共有3402名公務員，過半數人因疫情實施在家工作或輪班制。確診的178人佔5.2%，其中31人正接受治療。

巴西新增5.6萬人確診、1394人死亡，累計逾280萬宗確診，9.6萬人病逝。

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