【恒大汽車】一次推6車款　如何規劃產品時間表

▲ 恒大健康6款新能源車「恒馳」各有特色，有齊房車、房跑、SUV、MPV及crossover等車型。

恒大健康（00708）近日一口氣發布6款新能源車「恒馳」，揚言將於2021年開始生產。6款恒馳目前仍屬概念車款，尚未正式量產。6款車各有特色，有齊房車、房跑、SUV、MPV及crossover等車型。然而，不少汽車品牌成立後都按步就班地逐一推出新車款，令人擔心恒大推出6款恒馳是否操之過急？

比Tesla更進取

雖然都是主打電動車，但Tesla的產品策略卻與恒大汽車不同。Tesla現已生產及出售的車款包括Roadster、Model S、Model X、Model 3及Model Y共5個車款，惟各車款均是相隔一段時間才推出。同時，Model S及Model X共有多個可兼容組件，而Model Y與Model 3則有75%組件相同，大大提高Tesla車廠的效率。若恒大汽車打算一口氣把6款車推出市場，或會令市場難以短時間內消化，繼而影響品牌的資金流動性。

未來或有新技術 舊車款即阻礙發展

的確，恒大汽車打算從車款設計上著手，與多個國際設計師合作，加上鋪天蓋地的廣告宣傳，務求令人眼前一亮。可是，品牌發布和推出電動車的時機，或有可能對銷量有直接影響。寶馬早於在2011年首次公開宣布推出i系列，並在2014年推出電動車款i3。當時，i3被視為寶馬邁向電動化的重要車款之一，單計去年的全球銷量已超過3萬部。

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可是，寶馬亦已表明i3的生產成本高，加上電動車相關技術不斷推陳出新，令寶馬決定不會為i3推出後繼型號，改為以成本更低的方式生產更高性能的電動車。若恒大汽車相隔一段時間才推出這6款新車，屆時其車款的性能或生產成本或未能跟上其他車廠，甚至局限品牌的發展步伐。

責任編輯：楊匡然