  • 27°C
香港時間 : 2020805日 (三) 18:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒大汽車】一次推6車款　如何規劃產品時間表

科技 16:47 2020/08/05

分享：

恒大健康6款新能源車「恒馳」各有特色，有齊房車、房跑、SUV、MPV及crossover等車型。

恒大健康（00708）近日一口氣發布6款新能源車「恒馳」，揚言將於2021年開始生產。6款恒馳目前仍屬概念車款，尚未正式量產。6款車各有特色，有齊房車、房跑、SUV、MPV及crossover等車型。然而，不少汽車品牌成立後都按步就班地逐一推出新車款，令人擔心恒大推出6款恒馳是否操之過急？

比Tesla更進取　

雖然都是主打電動車，但Tesla的產品策略卻與恒大汽車不同。Tesla現已生產及出售的車款包括Roadster、Model S、Model X、Model 3及Model Y共5個車款，惟各車款均是相隔一段時間才推出。同時，Model S及Model X共有多個可兼容組件，而Model Y與Model 3則有75%組件相同，大大提高Tesla車廠的效率。若恒大汽車打算一口氣把6款車推出市場，或會令市場難以短時間內消化，繼而影響品牌的資金流動性。

未來或有新技術　舊車款即阻礙發展　

的確，恒大汽車打算從車款設計上著手，與多個國際設計師合作，加上鋪天蓋地的廣告宣傳，務求令人眼前一亮。可是，品牌發布和推出電動車的時機，或有可能對銷量有直接影響。寶馬早於在2011年首次公開宣布推出i系列，並在2014年推出電動車款i3。當時，i3被視為寶馬邁向電動化的重要車款之一，單計去年的全球銷量已超過3萬部。

【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？

可是，寶馬亦已表明i3的生產成本高，加上電動車相關技術不斷推陳出新，令寶馬決定不會為i3推出後繼型號，改為以成本更低的方式生產更高性能的電動車。若恒大汽車相隔一段時間才推出這6款新車，屆時其車款的性能或生產成本或未能跟上其他車廠，甚至局限品牌的發展步伐。

責任編輯：楊匡然

相關文章

內地汽車製造商已復甦　入門級車款需求將減少
2020/06/29
內地汽車製造商已復甦　入門級車款需求將減少
比亞迪展出電動雙層巴士　電池續航力達370公里
2020/02/14
比亞迪展出電動雙層巴士　電池續航力達370公里
德勤香港高科技公司10強出爐　HKTaxi勇奪首名
2019/11/08
德勤香港高科技公司10強出爐　HKTaxi勇奪首名
Tesla推新版太陽能屋頂　減價兼更快完成安裝
2019/10/30
Tesla推新版太陽能屋頂　減價兼更快完成安裝
新能源 汽車 廣告 概念 廣告 設計 恒大健康（00708） 電動車 設計師 Tesla

上一篇文章

力推YouTube Music服務　Google於9月陸續關閉Play Music

下一篇文章

【科技抗疫】C AllStar化身Minecraft角色　舉辦亞洲首個跨界虛擬演唱會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】Pixel 4a強攻中階手機市場　三星發布會即將舉行
【每日焦點】Pixel 4a強攻中階手機市場　三星發布會即將舉行
【中美角力】Zoom退出中國市場？　本月底停止向中國用戶直銷
【中美角力】Zoom退出中國市場？　本月底停止向中國用戶直銷
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【Zoom安全】再爆漏洞　Zoom會議密碼數分鐘內可被破解
【Zoom安全】再爆漏洞　Zoom會議密碼數分鐘內可被破解
【中國無版號遊戲】蘋果App Store大批下架　遊戲開發者轉戰海外？
【中國無版號遊戲】蘋果App Store大批下架　遊戲開發者轉戰海外？
【遷移iPhone生產線】告別中國製造？印媒：蘋果遷移6條產線至印度
【遷移iPhone生產線】告別中國製造？印媒：蘋果遷移6條產線至印度