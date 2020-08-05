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42歲女子於「big big shop」網購西洋菜　進食後疑出現食物中毒

環球政經 17:29 2020/08/05

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衞生署衞生防護中心昨日（4日）正調查一宗懷疑食物中毒個案，並提醒市民留意含草酸鈣針晶體的蔬菜。

個案涉及一名42歲女子，她於7月31日於家中進食西洋菜後，隨即出現喉嚨腫痛、腹痛、噁心及腹瀉等病徵。病人於八月一日向私家醫生求醫，現已痊癒。

衞生防護中心初步調查顯示，病人進食的西洋菜從網上店鋪「big big shop」購得，調查仍在繼續。

衞生防護中心指，誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與咀唇麻痺和灼熱，以及舌頭或咀唇腫脹。進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜亦可能引致食物中毒。

衞生防護中心提醒在進食蔬菜時，市民切勿採食野生植物；應從可靠的供應商購買蔬菜；及取走混在食用蔬菜裏的其他植物，並在煮食前徹底洗淨蔬菜。

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衞生署 衞生防護中心 腹痛

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