【公用股業績】電能半年少賺4成　中期息不變、股息率6.44厘　英國業務新隱憂

▲ 電能半年少賺4成，但維持派息不變。

早前發盈警的電能實業 （00006） 公布，上半年少賺40%，盈利22.62億元，中期息維持0.77元。以電能周三收市價43.45元計，電能周息率6.44厘。電能旗下主要市場中，英國、澳洲、中國內地溢利貢獻都受壓，僅香港市場平穩。

電能表示，溢利下降受累三大因素，包括：（1） 英國企業稅稅率維持於 19%，而非按原先頒佈的法例降低至 17%，令當地營運公司必須作出一次性的非現金遞延稅項結餘調整，帶來7.8億元負面影響；（2） 集團在中國內地兩間燃煤發電廠的經營權於 2019年屆滿後，內地業務貢獻相應減少；（3） 2019 冠狀病毒疫情帶來的負面影響。

電能主席霍建寧指，下半年社會經濟不明朗因素將會持續。集團即將在全球多個主要市場就規管重設與政府進行磋商，要達至滿意結果將是一項挑戰。集團現正進行大量籌備工作以應付有關挑戰。

英國溢利大減兼有隱憂

按業務來源地計，電能最大市場—英國業務半年溢利由18.25億元跌至8.42億元，主要受上述稅務非現金調整安排影響，而英鎊匯率較去年同期下跌，亦影響英國投資的貢獻。

電能英國業務未來或再受壓，電能指，Northern Gas Networks和Wales & West Utilities 都收到明年4月生效的下一個規管計劃期的協議草案。草案建議，新規管計劃期回報率將會大幅下降，也較難就卓越表現獲得奬勵。公司預期，今年12月會落實最終建議。

澳洲受累匯價 南澳洲電網面臨挑戰

電能澳洲業務溢利貢獻跌11%至6.63億元，電能稱澳洲營運公司的基礎業務表現強勁，但匯率疲弱、疫情令盈利減少。

電能表示，Victoria Power Networks和United Energy配電網絡，正商議明年7月的新5年規管期，形容在現時低息環境及監管機構強硬立場下，預計有關工作將會極具挑 戰。

香港表現平穩 中國內地資產減

香港方面，港燈電力投資繼續為電能帶來穩定收入，貢獻2.71億元溢利，按年增14%。

中國內地業務，電能把兩間燃煤發電廠的經營權移交予其各自的合資夥伴，目前在內地只餘兩個風電場及一間燃煤發電廠，內地資產上半年溢利貢獻下降至2,800萬元，較去年同期2.54億元大減。

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