【公用股業績】長建上半年少賺52%中期息維持0.68元　現價股息率約6厘

▲ 長建指，各項業務中，以Park’N Fly受新型冠狀病毒疫情打擊最大，加拿大空中交通幾近完全停頓。

長江基建 （01038） 上半年純利按年減少52%至28.6億元，主要由於（1）英國重新計算遞延稅項負債帶來的一次性支出：（2）去年上半年出售電能實業 （00006） 2.05%股權獲得一次性收益；（3）新型冠狀病毒席捲全球；（4）Northumbrian Water新規管期回報有所下調，准許收益隨之遞減。長建宣派中期息0.68元，與去年相同。

以長建收報40.9元計，現價股息率約6厘。

主席李澤鉅表示，全球經濟在不同層面均充滿挑戰，不明朗及動盪局面料將延續一段時期，預期疫情引致之影響可能在未來數月持續。

「長建當前的挑戰為旗下眾多受監管業務已於近期或即將陸續進行規管重設，在超低利率及通脹率的環境下，加上監管機構取態強硬，預期准許回報下調將導致收益遞減。」

加拿大基建業務受重挫 貢獻少兩成

長建指，各項業務中，以加拿大基建業務Park’N Fly受新型冠狀病毒疫情打擊最大，加拿大空中交通幾近完全停頓，機場外圍泊車服務之需求因而驟降，令有關業務溢利貢獻重挫兩成至1.46億元。

英國業務溢利貢獻按年減少62%至9.43億元，當中Northumbrian Water已於4月進入新規管期，而Northern Gas Networks及Wales & West Gas Networks將於明年4月進入新規管期，准許回報率均較現時下調。

澳洲業務受澳元疲弱及疫情影響，溢利減17%至9.18億元。歐洲大陸基建業務貢獻亦跌3%。

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