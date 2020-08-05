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【樓市故事】退休公務員斥660萬購映灣園 讓藥劑師女兒學理財 代理：真正慈父母 絕對唔係「借名」買樓

股樓投資 16:28 2020/08/05

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隨著樓價愈升愈高，過去數年香港樓市出現一個特別的現象，就是市場不少「慈父」或「慈母」協助子女買樓的個案，尤其是新盤開售時，廿四孝爸爸或廿四孝媽媽協助子女上車的成交源源不絕。

【二手成交】孝順子豪擲945萬買樓贈父母　樓市暢旺「孝子」「慈父慈母」特別多﹖


最近二手市場又再出現慈父母協助女兒置業的成交個案，中原地產高級分區營業經理吳家威表示，雖然近期樓市氣氛回落，但於低息環境下，物業仍是穩健的保本增值的工具之一，故仍有不少買家無懼疫情入市。

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最近該行新近促成映灣園16座低層C室成交，實用面積563平方呎，兩房間隔，享山景，單位連租約，業主原開價680萬元，經議價後以660萬元易手，減價20萬元或3%，折合實用呎價11,723元，屬市價成交。原業主於2012年7月以385萬元買入單位，持貨8年，現轉手賬面獲利275萬元，單位期內升值約71%。

【疫市尋盤】西鐵沿線屋苑抗跌力強成疫市奇葩 邊個屋苑最值得尋寶﹖


吳家威指，上述單位的買家為一對已退休的公務員父母，現居於港島區，見低息環境有利置業，希望投身社會不久、從事藥劑師的女兒透過收租學習理財，累積財富，趁現在的低息環境提早入市，上址現時月租1.5萬元，可享租金回報約2.7厘。他續稱，該對父母曾經物色過港島區、將軍澳區及東涌區6百餘萬元的物業，最後決定購入東涌區物業，因為相同銀碼可購入較大的單位，而且映灣園2房租盤需求較大。

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以上也提過，近年市場出現的特別現象，就是自港府於2016年11月4日推出加強版印花稅措施，將雙倍印花稅（DSD）加至15%後，市場上出現不少「慈父慈母」為子女買樓。當然，以上個案可能確實是父母擔心子女將來沒能力置業，而先為子女作出準備；但不能排除的一個事實，是以上物業的買家本來已持有多於一項物業，已沒有「首次置業」的資格，購入多一個單位時，就需要多付15%的雙倍印花稅，置業成本大增。市場上的而且確有不少投資者利用子女「首次置業」名額去多買一、兩個單位，以節省印花稅。

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究竟這次映灣園成交，父母的真正用意是否為「借名」﹖吳家威透露，「這次絕對唔係『借名』買樓，他們是真正的『慈父母』， 那對父母恐怕女兒每月出糧後『使哂啲錢』，唔識理財，所以決定為女兒支付首期入市，再由女兒負責每月供樓支出。」

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撰文 : 陳叔6妍

樓價 退休 首次置業 二手市場 疫情 DSD 映灣園 收租

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