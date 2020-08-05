【定期存款】8月開局7港銀減港元定存息 邊間大行逆市獨加息？

▲ 東亞今天微升138天短存，是8月開局以來唯一逆市加息的港銀。

兩間中小行今天（8月5日）齊減港元定期存款息率，但有一間大行卻逆市「獨加」港元定存息。東亞 （00023） 略加138天（約4.6個月）港元定存息0.01厘，新息率至0.8厘，東亞為8月開局以來，首間扒逆水一面倒加息的港銀，抗衡最近3日共有7間大小行減定存息。不過，專家料整體存息暫仍向下，及至巨無霸螞蟻集團若於下月底來港招股，適逢第3季的季結，屆時業界才須掉頭加息。

大眾銀行及交銀香港今天減港元定存息，大眾調低半年及一年期0.05厘，新息率齊報0.75厘；交銀香港則削3個月短存0.05厘，新報0.9厘，也跟6個月期的年息相同。

專家以3大主因，相信存息仍處於低位，業界毋須急於加息搶存，包括︰

（1）焦點新股凍資解禁：明天（6日）暗盤出場的泰格醫藥 （新上市編號︰03347） ，凍結資金約2,465億元開始回籠，本周五（7日）正式在港交所 （00388） 掛牌，令未來數天市場的銀根更鬆動。

（2）熱錢續湧港：金管局於24小時內共接錢16.59億元，明天銀行體系的總結餘驟增至1,877.32億元；招商永隆司庫蕭啟洪預計，結餘快要突破兩千億元，凸顯市場水浸，相信同業暫毋須急於加息搶存。

（3）拆息仍低企：雖然港美套息交易已幾近「無肉食」，息差不斷收窄；但游資續湧港，蕭啟洪認為，主要是為新股早作部署，有望問鼎今年全球IPO集資王螞蟻集團備戰。而一個月港元拆息兩連升，今天見0.253厘；惟料暫約於0.2厘到0.5厘低位徘徊。

甫踏入8月至今，僅短短3個交易天，暫已有7間大小行齊齊劈港元定存息，包括恒生 （00011） 率先全面削低短中長息，大眾財務及信銀國際亦出手，富邦及建行亞洲更把一厘息下架。

幸而信銀維持冠絕全城10厘息，政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月港元定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪