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【油價走勢】API：美國原油庫存上周大減860萬桶　遠超預期

即市財經 16:23 2020/08/05

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美國原油庫存連續兩周大減，上周大減860萬桶。

美國新一輪紓困方案談判仍在進行，美國石油協會（API）原油庫存連續兩周大減、汽油庫存降幅亦超預期。現亞洲交易時段，國際油價小幅上揚，紐約期油最新每桶報41.93美元，升0.55%或0.23美元；布蘭特期油亦升0.54%或0.24美元，每桶報44.67美元。

據路透報道，API周二數據顯示，截至7月31日當周，API原油庫存大減858.7桶至5.2億桶，遠高於此前預測的減少300萬桶；汽油庫存下降170萬桶，而路透分析師預估減少17萬桶。庫欣原油庫存增加160萬桶，煉廠煉油量增加15.3萬桶每日。

路透指，白宮和民主黨領袖就新一輪紓困方案談判仍在艱難進行，美國及全球的新型冠狀病毒感染個案仍持續上升，料削弱市場對燃料需求回升的信心。

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