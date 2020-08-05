【香港經濟】7月PMI按月回落 高盛：8月更疲弱、裁員風險再升溫

▲ 高盛指，最近激增的確診個案，港府自7月中重新收緊社區防疫措施，都限制商業活動增長。

第三波新冠肺炎在港爆發，7月份香港採購經理指數（PMI）扭轉回升勢頭，按月跌5.1至44.5。高盛指，PMI轉跌主要與新一波疫情及重新收緊防疫措施有關，預計8月份的商業活動可能會更趨疲弱。

高盛指，7月份PMI由6月份49.6跌至44.5，而且所有細項指數其實按月都重新調頭回落。高盛指，最近激增的確診個案，港府自7月中重新收緊社區防疫措施，都限制商業活動增長。

細項指數當中，就業指數按月由50.2跌49.8，反映就業市場整體維持穩定，高盛相信是政府的工資補貼計劃成效，但隨著經濟活動增長受限，重新曝露進一步裁員的風險。

高盛續指，近日的新增確診宗數仍然維持高位，8月份的經濟活動可能進一步轉弱。事實上，高盛早前已下調香港第三季的GDP預測至按年收縮5.3%。

此外，另一券商野村亦預期，香港第三季GDP會延續跌勢。野村解釋，除了第三波疫情，中美關係轉趨緊張同樣限制香港經濟增長，因此預期第三季GDP按年將收縮8.1%，展望第四季跌幅略為收窄至按年跌4.4%，全年計則收縮7.5%，而且經濟復甦步伐勢必漫長。

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記者：趙穎妍