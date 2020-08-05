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【美股焦點】Square業績遭泄漏提早放榜　業績遠勝預期盤前大漲8%

即市財經 16:15 2020/08/05

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Square周二收市報136.83美元，升1.5%

部分二綫焦點美國科技股本周公布業績，原定美國時間周三（5日）收市後放榜的電子支付系統Square（SQ），由於業績遭一家外國媒體泄漏，最終提早一日公開業績。Square業績表現優於市場預期，股價盤前即時抽高，截至本港時間下午約4時05分，Square報148.2美元，較周二（4日）收市價大升8.3%，最多更曾升逾一成。

Square次季淨收入錄19.2億美元，按年大升64%，經調整後每股盈利為0.18美元，遠優於市場預期的虧損0.5美元。而按通腦用會計準則（GAAP）計，Square次季則錄1100萬美元虧損。Square周二收市報136.83美元，升1.5%。

至於今日收市後，另一焦點二綫美國科技股Roku（ROKU）亦將放榜。

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