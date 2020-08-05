【失業率續升】新西蘭驚現斷供潮　遲早到香港？

新冠肺炎肆虐，對環球經濟影響深遠。外媒報道指，新西蘭有近14萬人受疫情所累，要求延後繳付貸款，涉及442億新西蘭元。雲上加霜的是，部分人至今仍失業，無法還債，最終被迫拋售房屋。澳盛銀行行政總裁華森坦言，失業率高，令樓按問題變得嚴重。

事實上，今年三月，為助民眾解困，新西蘭政府准許民眾延後繳付貸款，惟措拖快將到期。有前維珍航空機師指，疫情令他失業，他與妻子要努力賺錢，才有辦法清還樓按，深思熟慮後，認為賣樓是最好的做法。

令人憂慮的是，香港失業率續升，會否步新西蘭後塵？值得留意的是，本地銀行早前先後推出「還息不還本」安排，助業主渡過難關。此外，過去數年，金管局推出多項逆周期措施，如按揭供款不可超過家庭收入一半，與1997年金融時期不同。更重要的是，據金管局公布，約66%業主已供滿樓，加上過去數年，樓價大升，即使業主賣樓，正常仍獲利甚豐。

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