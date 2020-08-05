【新股IPO】中國文旅集資約3.9億元 料第4季內上市

▲ 中國文旅業務分為度假物業發展及文化旅遊業務。

內地文化旅遊物業開發商中國文旅早前遞交上市申請，中國奧園 （03883） 為大股東之一持股約28%，市場消息指，公司計劃集資約5000萬美元（約3.9億港元），預計於今季或第4季上市，獨家保薦人為國泰君安。

集團主要業務主要分為2大板塊，度假物業發展及文化旅遊業務。截至去年底，度假物業收入佔8成；文化旅遊業務佔約2成。去年全年收入按年增120%至7.35億元（人民幣，下同）；純利按年增43.5%至1.04億元。

集團表示，大部分業務已於今年2月暫停營運，料首季來自文化旅遊業務的收入會按年減少。不過度假物業發展項目的建築工程及愛必儂泉林度假村已分別於2月底及3月恢復運作。

集團集資所得用途將用於發展度假物業發展項目、改善及升級泉林黃金小鎮的設施、傢俬及裝置、內地及安徽省歙縣一塊土地的開發及建築及作一般營運資金。

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記者：謝卓榮