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【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨

環球社會熱點 16:04 2020/08/05

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黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，造成逾百人喪生，肇因尚待調查。雖然黎巴嫩當局指，爆炸是由逾2000噸硝酸銨所引致的意外，但兩名曾經在美國政府任職的專家都有所保留，並相信爆炸並非只涉及硝酸銨。

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美國中情局（CIA）前特工貝爾（Robert Baer）在職期間有豐富的中東執勒經驗，他看過今次黎巴嫩大爆炸的片段後表示，雖然現場倉庫內可能存在硝酸銨，但不認為這是今次大爆炸的原因。

貝爾認為，現場存放了軍用彈藥和推進劑（military munitions and propellants），並質疑該倉庫實際上是武器庫，只是未能肯定是屬於甚麼人或組織。

他表示：

「這不像是硝酸銨這類肥料（造成的爆炸），我對此十分確定。你看著那個橙色的火球，顯然就是軍事爆炸品。」
（It was not fertilizer like ammonium nitrate. I'm quite sure of that. You look at that orange ball (of fire), and it's clearly, like I said, a military explosive.）

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貝爾又稱，透過片段看到在大爆炸前出現白色粉末，很可能反映現場有硝酸銨，並且正在燃燒。他還稱，注意到大爆炸前，已有許多彈藥爆炸。

不過，貝爾補充，他未見到任何證據可以把爆炸判斷為一次襲擊，但即使是意外，也涉及政府的貪敗和無能。他並強調，需要釐清是否涉及軍事爆炸品、屬於誰人、將會交予誰人，以及為何要存放在該處。

根據黎巴嫩安全總長易卜拉欣（Abbas Ibrahim）的說法，當局在數年前沒收一批爆炸材料，之後一直存放在這個接近市區的倉庫內。

另外，美國酒精、煙草和火器局（Department of Alcohol, Tobacco and Firearms）的前任炸藥調查員梅伊（Tony May）則指，根據他過往豐富的調查經驗，認為今次事故是存放在建築物的大量爆炸品或能量物料（energetic material）著火，火勢蔓延到其他爆炸品，於是造成今次慘劇。

梅伊特別提到，根據他在伊拉克巴格達的執勒經驗，硝酸銨爆炸的明顯情況是黃色煙霧，但他在今次爆炸看到粉紅色或紅色的煙霧，就跟硝酸銨的情況不符，因此他懷疑爆炸涉及硝酸銨以外的物質。

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責任編輯：方賢

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