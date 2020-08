【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸,造成逾百人喪生,肇因尚待調查。雖然黎巴嫩當局指,爆炸是由逾2000噸硝酸銨所引致的意外,但兩名曾經在美國政府任職的專家都有所保留,並相信爆炸並非只涉及硝酸銨。

美國中情局(CIA)前特工貝爾(Robert Baer)在職期間有豐富的中東執勒經驗,他看過今次黎巴嫩大爆炸的片段後表示,雖然現場倉庫內可能存在硝酸銨,但不認為這是今次大爆炸的原因。

貝爾認為,現場存放了軍用彈藥和推進劑(military munitions and propellants),並質疑該倉庫實際上是武器庫,只是未能肯定是屬於甚麼人或組織。

他表示:

「這不像是硝酸銨這類肥料(造成的爆炸),我對此十分確定。你看著那個橙色的火球,顯然就是軍事爆炸品。」

(It was not fertilizer like ammonium nitrate. I'm quite sure of that. You look at that orange ball (of fire), and it's clearly, like I said, a military explosive.)