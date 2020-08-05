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微軟9月中推雲端遊戲串流服務Project xCloud 暫限Android設備

即市財經 16:00 2020/08/05

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微軟9月15日將在22國推出雲端遊戲串流服務Project xCloud。

外媒報道，微軟（美：MSFT）將在9月15日推出雲端遊戲串流服務Project xCloud，暫時只支持Android設備。Project xCloud會與Xbox Game Pass Ultimate捆綁出售，每月售價14.99美元，並承諾會在Android的平板和手機提供超過100款遊戲。

Microsoft發言人表示，希望通過Xbox Game Pass打通所有設備的雲端遊戲，但暫時關於iOS設備未有最新更新。Microsoft早前已在iOS設備測試xCloud，不過公司表示因為蘋果（美：AAPL）App Store的政策而受到限制。

Project xCloud下月將在22個國家推出，包括奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、南韓、瑞典、瑞士、英國和美國。香港暫不在列。

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編輯：陳健婷

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