微軟9月中推雲端遊戲串流服務Project xCloud 暫限Android設備

▲ 微軟9月15日將在22國推出雲端遊戲串流服務Project xCloud。

外媒報道，微軟（美：MSFT）將在9月15日推出雲端遊戲串流服務Project xCloud，暫時只支持Android設備。Project xCloud會與Xbox Game Pass Ultimate捆綁出售，每月售價14.99美元，並承諾會在Android的平板和手機提供超過100款遊戲。

Microsoft發言人表示，希望通過Xbox Game Pass打通所有設備的雲端遊戲，但暫時關於iOS設備未有最新更新。Microsoft早前已在iOS設備測試xCloud，不過公司表示因為蘋果（美：AAPL）App Store的政策而受到限制。

Project xCloud下月將在22個國家推出，包括奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、南韓、瑞典、瑞士、英國和美國。香港暫不在列。

相關文章：

【TiKTok拆骨】比爾蓋茨：微軟保證TikTok美國數據安全 不會採取任何敵意舉動

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務 微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳健婷