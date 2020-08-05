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【港股追蹤】阿里健康配股籌百億　創近5年最大上市後集資

股樓投資 17:01 2020/08/05

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阿里健康（00241）公布，配售4.99億股新股，每股配售價20.05億元，較昨日（4日）收市折讓8%，集資淨額99.6億元，是本港近5年來最大宗上市後集資活動。

阿里健康股價今早低開3.7%報21元，最多曾跌6%至20.5元，但其後跌幅收窄，收市報21.25元，僅下跌2.5%，守住配售股之上，成交額24.5億元。即使配股後稍為回落，阿里健康股價今年內累計仍上升1.4倍。

相關文章：【趣話財經】被軟銀減持之際　阿里巴巴曲線減持阿里健康

集團表示，集資所得約80%至90%用於進一步發展醫藥健康產品全渠道業務及醫療健康服務業務；約10%至20%用於進一步發展集團的數字基建及創新業務。

今次已是阿里健康今年內第二度配股，2月初曾以先舊後新形式，每股9.38元配售8.61億股股份，集資約80.8億元，換言之今年內已集資達180億元。

此外，由馬雲持有40%的雲鋒投資，於上月初減持現逾34億元，目前阿里巴巴透過子公司Ali JK持有阿里健康約35.3%股權，為集團單一大股東，至於雲鋒投資售股前則持股約32.3%。

撰文 : 李兆明

阿里巴巴 配股 香港股票 阿里健康（00241）

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