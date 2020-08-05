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【科技抗疫】C AllStar化身Minecraft角色　舉辦亞洲首個跨界虛擬演唱會

科技 16:15 2020/08/05

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香港男子組合C AllStar適逢出道 10週年，將以全球人氣線上遊戲Minecraft作為舞台，為一眾樂迷打造一場獨一無二的虛擬演唱會。

疫情下，不少歌手紛紛宣佈取消或延後演唱會。香港男子組合C AllStar適逢出道 10週年，將以全球人氣線上遊戲Minecraft作為舞台，為一眾樂迷打造一場獨一無二的虛擬演唱會。

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C AllStar將於8月28日晚上10時，舉行亞洲首個跨界虛擬演唱會「Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live」。四位成員將化身成Minecraft人物角色，走上Minecraft世界中的虛擬紅館舞台，與參與者玩遊戲、唱歌、互動，為大家帶來一個打破地域界限，同時結合音樂、電玩、直播及電商的嶄新互動娛樂體驗。

C AllStar 成員釗峰（梁釗峰）

C AllStar 成員King（吳祟銘）

C AllStar 成員On仔（陳健安）

C AllStar 成員Jase（何建曦）

參加者如果想與C AllStar即時連線互動，便需在Minecraft虛擬紅館外購入虛擬周邊商品。Minecraft將計算參與者向C AllStar送贈花束的數量，從而決定誰人可以參與名額有限的即時連線環節，與C AllStar親密互動。購票者亦可與Minecraft玩家為人物轉換不同造型，或者下載免費造型檔案。 玩家更可使用「呼叫隊友」功能，只要輸入朋友的Minecraft用戶名稱，就可以與朋友一同欣賞是次演唱會。

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而「Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live」演唱會門票將於明（6 日）日早上10時起於virtualhkc網站開售，伺服器會在本月15日開啟遊戲，並於演唱會當日開放購票者進入虛擬紅館，準時10點參加亞洲首個跨界虛擬演唱會 。

參加者如果想與C AllStar即時連線互動，便需在Minecraft虛擬紅館外購入虛擬周邊商品。（官方網站截圖）

Minecraft線上遊戲於2011年推出市場，是一款可單人或多人同時遊玩的遊戲，玩家可在3D虛擬世界採集各種資源，利用合成物品配以生存冒險的遊戲模式自由創建個人專屬世界。截至2019年，Minecraft在各平台的總銷售量已超過 1億7,600萬，打破經典遊戲《俄羅斯方塊》的紀錄並讓其成為有史以來最暢銷的電子遊戲。

責任編輯：施雯雯

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