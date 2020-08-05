【中美角力】華府料即將對中國軟件商出招　大摩盤點最受累中國企業

▲ 大摩指出，騰訊佔2%收入來自美國。

美國國務蓬佩奧此前表示，華府即將對中國軟件商採取的行動。大摩發表報告指出，由於中國互聯網企業的美國市佔率少，相信短期影響不大。該行又指，中美緊張關係升級下，繼續傾向選擇A股，原因是料可受惠國策。

大摩從企業和行業層面，分析來自美國潛在監管升級風險。在中國互聯網企業中，歡聚集團（JOYY）約7%收入來自美國，佔比是行業中最高；聲網Agora則有8%收入來自美國，是軟件企業中覆蓋最高。相比之下，在港上市的騰訊 （00700） 及網易 （09999） 僅2%收入來自美國，佔比較少。（見下表）

▲ 資料來源：大摩報告

大摩又指出，若美國以外的其他國家或市場最終決定對中國軟件及App採取監管措施，歡聚集團（JOYY）、聲網Agora和Trip.com面臨的風險將會最大，它們中國以外的收入佔比達到44%、22%及19%。另外，網易及騰訊亦有15%及8%收入來自中國以外市場。

▲ 資料來源：大摩報告

在行業方面，科技硬件及半導體行業是最受累，11間上市的中國企業超過30%的收入來自美國，當中本港上市的瑞聲美國收入佔比達46%，排名第7。另外，聯想 （00992） 、聯想控股 （03396） 及中芯 （00981） 亦有上榜。它們美國收入佔比分別32%、31%及8%。大摩又指，耐用消費品和醫藥業也有相當大的風險敞口。

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