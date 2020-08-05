【澳洲疫情】民眾千方百計避入境隔離 昆士蘭被迫收緊邊境管制

新型冠狀病毒肆虐澳洲，情況相對佳的昆士蘭為求自保，宣布對新南威爾士州全面封關，包括首都坎培拉。收緊管制主因太多人鑽漏洞走精面，以避14日隔離，有澳洲人為了上班，從被封關的悉尼駕車到的未被封的堪培拉，再轉機到昆州，以避14日隔離。

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澳洲昆士蘭周六凌晨1時起，對新州全面封關，暫時近乎零疫情的坎培拉首都領地（Australian Capital Territory，簡稱ACT）亦包括在內，所有新州旅客無特別原因不准入境，昆士蘭居民回家要接受14日強制隔離。

衛生部長Steven Miles解釋，近期有很多人從其他地方先到坎培拉，再轉往昆州以逃避隔離，故ACT亦成封關對象。昆士蘭州長Annastacia Palaszczuk表示，收緊邊境限制是因為有人故意蔑視規定，強調有人因疫情死去，這是生死猶關的事情。

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坎培拉已成病毒傳入昆士蘭的重大漏洞，當地一名男子就被發現從悉尼駕車往坎培拉，再轉坐飛機往昆州北部城市凱恩斯（Cairns），試圖迴避強制檢疫，但被警方識破。男子辯稱希望上班，對隔離感困惑。

另外，當地周日亦有3名年約20多歲的男子，試圖從邊境城市庫倫加塔（Coolangatta）進入昆士蘭州，但未有申報自己曾在疫情重災區墨爾本逗留數周。

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至於疫情最嚴重的維多利亞州，昆士蘭早已封關。昆士蘭疫情暫時仍受控，最新只錄得1宗新增確診；維州疫情則瀕臨失控，最新單日新增725宗確診，並再多15人死亡，包括一名年僅30多歲的男子。

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責任編輯：文青青

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