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【TiKTok拆骨】開通僅3個月 日本神戶市停用TikTok帳號

即市財經 15:46 2020/08/05

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日本埼玉縣、神戶市宣布暫時關閉官方TikTok賬戶。

抖音海外版Tiktok繼被印度封殺以及被美國迫售美國業務，據日本媒體報道，基於民眾對TikTok可能洩漏個人資訊給中國政府的擔憂日益增加，日本埼玉縣、神戶市宣布關閉官方TikTok賬戶，8月3日已停止帳號更新。

神戶市今年5月與TikTok母企字節跳動簽署合作協議，開通官方賬號，主要用作新冠肺炎疫情期間為民眾提供娛樂，在TikTok發放動物影片及育兒支援資訊等。這意味TikTok在日本開通僅3個月，便被停用。

日本神戶市指，一旦疑慮消除，樂意重新啟用賬戶，亦會觀察其他國家或城市的動向。據悉，日本大阪府與廣島縣也有簽訂合作協議，目前兩地地方政府還沒有停用官方帳號。

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責任編輯：袁諾曦

經濟 新冠肺炎疫情 抖音 字節跳動
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