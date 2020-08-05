【港股追蹤】國務院予晶片業稅務優惠　晶片雙雄中芯國際華虹最新部署

因中美角力，憧憬芯片加快國產化的晶片股再迎政策大禮。國務院日前（４日）發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，強調集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，並就進一步優化產業發展環境制定八大支援措施，包括出台財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作。在集成電路產業方面，新政策提出集成電路線寬小於28納米，且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一至第十年免徵企業所得稅。另集成電路線寬小於65納米及130納米的企業或項目亦可獲減免部分企業所得稅。

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晶片股今日全線造好。全日收市，龍頭中芯(00981)升4.9%報32元，華虹(01347)升2.3%報36元，規模較小型的上海復旦(01385)更炒上18.3%報17.78元。

中金對政策看法正面，認為內地首次推出十年免徵所得稅政策，支持28納米及以下先進工藝生產企業發展，有望促進全產業鏈健康發展，而加大扶植重點設計及軟件企業，有望幫助中國擺脫重點芯片以及EDA軟件短板。

相信股民較關注的，會是規模較大的中芯及華虹。先說中芯，該股技術暫落後台積電及三星電子，然而單以全國計，其技術、工藝基本上最佳。根據首季業績，中芯28至65納米收入佔55%，如無意外可獲可觀的稅收減免。經過一輪科創板概念炒作，中芯從前高位44元回吐至25元。近日藉新投資及新國策消息再沿上升軌反彈。然而其市盈率現時高達103倍，適逢中芯明日公布業績，宜看其股價表現對業績反應後，才決定是否追入。若然績後其處升軌上，可於32元吸納，以前高位45元為目標價。

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至於華虹，技術雖不及中芯，然而其出產的130納米或以下晶片，佔首季收入三成，一定程度上也受惠新政策。何況該股市盈率為35倍，估值遠比中芯便宜。再看技術走勢，該股在28元出現支持後更持續上揚，一旦突破前高位39元，可伺機追入，目標價可先看45元。一旦該股失守35元則宜止蝕。