  • 30°C
香港時間 : 2020805日 (三) 17:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】國務院予晶片業稅務優惠　晶片雙雄中芯國際華虹最新部署

股樓投資 17:12 2020/08/05

分享：

因中美角力，憧憬芯片加快國產化的晶片股再迎政策大禮。國務院日前（４日）發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，強調集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，並就進一步優化產業發展環境制定八大支援措施，包括出台財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作。在集成電路產業方面，新政策提出集成電路線寬小於28納米，且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一至第十年免徵企業所得稅。另集成電路線寬小於65納米及130納米的企業或項目亦可獲減免部分企業所得稅。　　

相關文章：【港股追蹤】中芯國際傳鬧人才荒　員工流失率達台積電4倍

晶片股今日全線造好。全日收市，龍頭中芯(00981)升4.9%報32元，華虹(01347)升2.3%報36元，規模較小型的上海復旦(01385)更炒上18.3%報17.78元。

中金對政策看法正面，認為內地首次推出十年免徵所得稅政策，支持28納米及以下先進工藝生產企業發展，有望促進全產業鏈健康發展，而加大扶植重點設計及軟件企業，有望幫助中國擺脫重點芯片以及EDA軟件短板。

相信股民較關注的，會是規模較大的中芯及華虹。先說中芯，該股技術暫落後台積電及三星電子，然而單以全國計，其技術、工藝基本上最佳。根據首季業績，中芯28至65納米收入佔55%，如無意外可獲可觀的稅收減免。經過一輪科創板概念炒作，中芯從前高位44元回吐至25元。近日藉新投資及新國策消息再沿上升軌反彈。然而其市盈率現時高達103倍，適逢中芯明日公布業績，宜看其股價表現對業績反應後，才決定是否追入。若然績後其處升軌上，可於32元吸納，以前高位45元為目標價。

相關文章：【港股追蹤】中芯國際成立合營公司　聚焦生產28納米及以上晶片

至於華虹，技術雖不及中芯，然而其出產的130納米或以下晶片，佔首季收入三成，一定程度上也受惠新政策。何況該股市盈率為35倍，估值遠比中芯便宜。再看技術走勢，該股在28元出現支持後更持續上揚，一旦突破前高位39元，可伺機追入，目標價可先看45元。一旦該股失守35元則宜止蝕。   

 

 

撰文 : 投資組

華虹半導體（01347） 中芯國際（00981） 經濟

上一篇文章

【新股IPO】（不斷更生）立德教育明掛牌 暗盤跌穿招股價

下一篇文章

【財務自由】岑皓軒：財務自由關鍵不是富有　而是持有資產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大汽車】「恒馳」廣告惹熱話　一文睇清6款新車概念圖
【恒大汽車】「恒馳」廣告惹熱話　一文睇清6款新車概念圖
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【不能兩邊走】英國內政部更新BNO簽證條款 「家庭入籍」必須同時入境
【不能兩邊走】英國內政部更新BNO簽證條款 「家庭入籍」必須同時入境