【疫市營商】分析師建議零售業了解年輕顧客　掌握新科技及小數據

▲ 香港貿發局舉辦「夏季採購匯 | 網上展」的研討會中，分析師及市場營銷業界均指，了解未來顧客的需要，是掌握零售新趨勢的關鍵。（貿發局提供圖片）

新冠肺炎全球蔓延，令網購大行其道。香港貿發局舉辦「夏季採購匯 | 網上展」的研討會中，分析師及市場營銷業界均指，了解未來顧客的需要，是掌握零售新趨勢的關鍵。

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市場調查公司歐睿國際分析師梁孔嘉認為，要把未來的時間點指向2030年，了解現時Gen Z(10至29歲)目標客群，而Gen Z 與科技一起成長，所以新科技的應用更需要與生活結合。她提到，香港屈臣氏就已在個別分店設置人工智能美粧專櫃，可以透過AI 試用化粧品，甚至分析皮膚問題，從而推薦適合的彩妝及護膚品，甚至即時完成購買。

此外，她指，要刺激GenZ的消費欲，要留意物有所值的重要性；其二是除了關注環保，亦要重視社會 ，以至二手物品 (即共享經濟) 愈見有市場，而零浪費、捐贈予弱勢社群等議題，都值得融入長遠的營商理念中。

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Really Design總監莫允信亦認為，營商者要掌握客群消費習慣及模式，除了大數據，亦不可忽略小數據。「早在15年前，便利店每日都有無數顧客，他們進入消費的記錄，就是小數據，只要好好利用，就可以聯繫顧客。」他舉 Netflix 為例指，該頻道除了收集搜尋次數、評分等大數據外，也會掌握訂閱者的喜好等資料，從而提供更適合的選項。

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責任編輯：朱悅瀅