  • 31°C
香港時間 : 2020805日 (三) 16:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【黃金時代】金價創歷史新高　投資黃金有咩方法？

股樓投資 15:32 2020/08/05

分享：

金價今年以來累計升幅已超過3成，現貨金價昨晚（4日）升穿每盎斯2,000美元創歷史新高後，今日亞洲市場時段持續強勢，最高曾升至2,031美元，截至2時半報2,027美元。

中美關係及地緣政治局勢緊張，加上美元偏弱，令黃金成為投資者避險首選。在市場上，投資黃金主要有以下4大途徑。

1. 實金

投資黃金最直接的就是買實金，如金條、金粒及金幣等，一般在金行及銀行均可買入。不過，要留意在金行買賣金飾的話，是需要按金價再加上手工費。

考慮買入黃金時，除要留意黃金價格的走勢外，亦要留意該實金的鑄造廠商及可賣出的渠道。以金幣為例，楓葉金幣及澳洲鴻運金幣均為著名鑄造廠製造，在國際間流通量高，均可在金行及銀行等地方買賣。

金價突破2,000美元

另外，在金行買賣黃金時，亦要注意買賣差價，一般而言買入及賣出差價可超過15%；不少銀行亦有買賣實金的服務，如恒生、中銀香港等，差價普遍會較金行為低。

2. 紙黃金 

所謂的「紙黃金」，是在銀行開立「黃金存摺」，黃金存摺記錄你在銀行的黃金存款，例如現時持有多少兩黃金，最大好處是方便，不用為尋找地方保存金條或金粒而煩惱，而入場費也最低。

投資紙黃金，買入賣出都沒有實體黃金到手，賬戶亦不能提取黃金，黃金存摺賬戶只是記錄黃金存款存款。紙黃金是跟金價走勢上落，存在銀行是沒有利息收入，賺錢只能靠金價上升。

相關文章：【黃金時代】金價仲未升完？　高盛上調金價目標至2300美元

一般而言，紙黃金的入場費普遍較低。以恒生銀行為例，是以一錢為買賣單位，一錢即是十分之一兩，據8月5日2時半恒生網頁顯示，黃金存摺一錢賣出價為1,873.7港元。

3.金礦股

現時在香港上市的黃金股不少，以內地金礦股為主，買賣金礦股好處是買賣方便，價格透明度亦高，但要注意未必每隻金礦股均能跟足金價上升，始終金股也是上市公司，影響股價升跌的除了金價外，還包括業績表現及其他外在因素。

相關文章：【黃金投資】金價突破2000美元　德銀策略師：白銀潛力更勝一籌

金礦股有山東黃金（01787）、招金（01818）、紫金礦業（02899）及中國黃金（02099）。當中山東黃金今年以來股價累計上升90%，相反，中國黃金年內僅上升12%，反映買入金股來捕捉金價升勢，風險會較大。

4.黃金ETF

除金礦股外，近年更多人選擇黃金ETF來捕捉金價升浪，現時本港追蹤現貨黃金的ETF有三隻，分別是：SPDR金ETF（02840）、價值黃金ETF（03081）及恒生人幣金ETF（83168），每當投資者買入ETF時，基金就會買入相應價值的實物黃金，以作儲備支持。

三隻金ETF當中，以SPDR金ETF規模最大，成交也最多，在全球4地包括紐約、香港、新加坡及東京上市，今年年初時為了降低基金買入門檻，道富集團宣布，將基金的每手買賣單位將由10股改為5股。

價值黃金ETF是由惠理集團發行；恒生人幣金ETF則是由恒生投資管理發行，不過是以人民幣計價，伴隨匯率波動風險。

 

撰文 : 李兆明

黃金 金價 ETF SPDR金ETF（02840） 價值黃金ETF（03081） 山東黃金（01787） 紫金礦業（02899）

上一篇文章

【不敵疫情】美國逾百名商界領袖聯署　籲國會助小型企業紓困

下一篇文章

【港股追蹤】日清發盈喜　你有無份貢獻？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【網民熱話】買樓上車戶口剩20萬感不心安？　「出門前水龍頭要check幾次！」
【網民熱話】買樓上車戶口剩20萬感不心安？　「出門前水龍頭要check幾次！」
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【恒大汽車】「恒馳」廣告惹熱話　一文睇清6款新車概念圖
【恒大汽車】「恒馳」廣告惹熱話　一文睇清6款新車概念圖