【黃金時代】金價創歷史新高　投資黃金有咩方法？

金價今年以來累計升幅已超過3成，現貨金價昨晚（4日）升穿每盎斯2,000美元創歷史新高後，今日亞洲市場時段持續強勢，最高曾升至2,031美元，截至2時半報2,027美元。

中美關係及地緣政治局勢緊張，加上美元偏弱，令黃金成為投資者避險首選。在市場上，投資黃金主要有以下4大途徑。

1. 實金

投資黃金最直接的就是買實金，如金條、金粒及金幣等，一般在金行及銀行均可買入。不過，要留意在金行買賣金飾的話，是需要按金價再加上手工費。

考慮買入黃金時，除要留意黃金價格的走勢外，亦要留意該實金的鑄造廠商及可賣出的渠道。以金幣為例，楓葉金幣及澳洲鴻運金幣均為著名鑄造廠製造，在國際間流通量高，均可在金行及銀行等地方買賣。

▲ 金價突破2,000美元

另外，在金行買賣黃金時，亦要注意買賣差價，一般而言買入及賣出差價可超過15%；不少銀行亦有買賣實金的服務，如恒生、中銀香港等，差價普遍會較金行為低。

2. 紙黃金

所謂的「紙黃金」，是在銀行開立「黃金存摺」，黃金存摺記錄你在銀行的黃金存款，例如現時持有多少兩黃金，最大好處是方便，不用為尋找地方保存金條或金粒而煩惱，而入場費也最低。

投資紙黃金，買入賣出都沒有實體黃金到手，賬戶亦不能提取黃金，黃金存摺賬戶只是記錄黃金存款存款。紙黃金是跟金價走勢上落，存在銀行是沒有利息收入，賺錢只能靠金價上升。

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一般而言，紙黃金的入場費普遍較低。以恒生銀行為例，是以一錢為買賣單位，一錢即是十分之一兩，據8月5日2時半恒生網頁顯示，黃金存摺一錢賣出價為1,873.7港元。

3.金礦股

現時在香港上市的黃金股不少，以內地金礦股為主，買賣金礦股好處是買賣方便，價格透明度亦高，但要注意未必每隻金礦股均能跟足金價上升，始終金股也是上市公司，影響股價升跌的除了金價外，還包括業績表現及其他外在因素。

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金礦股有山東黃金（01787）、招金（01818）、紫金礦業（02899）及中國黃金（02099）。當中山東黃金今年以來股價累計上升90%，相反，中國黃金年內僅上升12%，反映買入金股來捕捉金價升勢，風險會較大。

4.黃金ETF

除金礦股外，近年更多人選擇黃金ETF來捕捉金價升浪，現時本港追蹤現貨黃金的ETF有三隻，分別是：SPDR金ETF（02840）、價值黃金ETF（03081）及恒生人幣金ETF（83168），每當投資者買入ETF時，基金就會買入相應價值的實物黃金，以作儲備支持。

三隻金ETF當中，以SPDR金ETF規模最大，成交也最多，在全球4地包括紐約、香港、新加坡及東京上市，今年年初時為了降低基金買入門檻，道富集團宣布，將基金的每手買賣單位將由10股改為5股。

價值黃金ETF是由惠理集團發行；恒生人幣金ETF則是由恒生投資管理發行，不過是以人民幣計價，伴隨匯率波動風險。