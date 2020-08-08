【細味醺徒@iM網欄】勝山酒造的純米吟釀 用對杯大大提升日本酒性價比

熱天時清酒較受歡迎。投行有個小文化，在周五或長假期前，同事們會在收市後一起品酒談天。想一起喝可自携杯，同事間自動自覺輪流出酒，便可參與，一般人都是帶紅酒居多。近日天氣熱，喝紅酒比較膩，同事A買了一瓶一升瓶（1.8L）的清酒回來，覺得較適合，又正合我口味。

清酒比試貴價酒不一定勝出。同事A本身對清酒不算熟，銷售員第一周推介了一枝以雪女神為酒米的清酒給他；第二周再介紹了初亀的大吟釀給他。本周輪到我，我特地從日本網購了勝山酒造的純米吟釀。喜歡比較的同事A問其他人，三枝哪枝比較好？同事們都回答說勝山那枝較好，他有點失望。而其實我那枝酒的價錢，計及運費，也比之前的兩枝便宜一半有多。如果他知道，應該更加失望吧。日本酒有趣之處，是不一定是價高者較好喝，與紅酒很不一樣，因為它本身就是為配襯不同飲食而造出來的酒，所以才有吟釀、純米酒、大吟釀、本釀造等之分，不如紅酒般，莊園是造酒為先而不考慮搭配。因此，較便宜的日本酒不一定差。

三個指標速選性價比高清酒

要選性價比高的清酒，我會考慮酒藏風格、出產縣，以及考慮當日喝的場境。

（一）酒藏風格：勝山是一個有300年歷史的酒造，第一次喝它的酒，選的是「昇龍」，酒盒同酒瓶都很傳统日本風格，與新派日本酒很不同。一喝之下與別不同，它的酒體很實淨，餘韻亦長，印象深刻。同事B形容得好，它的造酒風格，就像紅酒的Palmer。對於一班平常愛喝紅酒的同事而言，舌頭長年被酒精訓練，多少偏重酒的餘韻。雪女神餘韻苦澀，初亀大吟釀則餘韻較薄，勝山風格力量澎湃，餘韻深長，但亦不乏溫婉香氣，在「淨飲」下，是日當然較受歡迎了。（見勝山昇龍圖片）

（二）出產縣：朋友問如果不懂日本酒，要隨意揀，要穩陣，可以怎選？我會選出產縣，其實與紅酒選出產國或區分同理。每枝酒都是產地的水、米及造酒技術的結晶，反映了當地的天氣條件及飲食文化。一般山形、京都、宮城以及福島縣等日本中部至東北部出產的酒，大多不會令人失望的。為甚麼呢？關鍵是水源，凍的地方可用雪水釀酒，釀出來的酒味道較佳；其次是只要看看每年一度的新酒評鑑會，東北地區的酒一向得獎較多，就知那裡的酒造技術造旨較高。勝山來自宮城縣，是有大雪的地區過關；它還是歷史悠久的酒造之一，有地利亦有技術，怎輸？

（三）飲用場境：當天會配搭甚麼食物嗎？同場有其他酒嗎？喝的人品味如何呢？談到這裡，您知道我們當日是用甚麼杯喝嗎？疫情關係，不共用酒杯，所以當日是用紙杯喝！用紙杯喝，就一定要嚴選清酒了。為甚麼呢？緊記，用不同的杯去喝同一枝酒，味道是可以有很大的分別！用紙杯喝酒，太單薄的酒會「即死」，所以選酒一定要挑一枝酒體扎實的酒。當天選勝山也是計算了這個因素。好像有點文不對題，但這次的經驗，其實是如何在明知用錯杯的情況下，挑影響最少的酒，難道更高。

酒杯與日本酒的配搭

近年日本人開始用白酒杯飲清酒，基本上您到高檔壽司店吃壽司，沒有一台不是用白酒杯喝清酒的。除了日劇效應，也是有實際效果的。用對酒杯能將好酒昇華，差的酒也不會太難喝。有時別人讚好的酒，您覺得不好喝，或者您覺得很難喝的酒，忽然變得不錯，可能與您所用的杯有關。曾到訪一家專門以日本酒配餐的餐廳，每一杯的酒都是用不同的器皿盛載，味道可是完全不一樣呀。

▲ 左邊是高腳大吟釀杯，右邊是無腳大吟釀杯

圖中有兩隻酒杯，一隻高腳，一隻是無腳圓形杯，都是可以網購回來的。簡單來說，薰酒（香氣較重的清酒），一般是純米大吟釀或大吟釀，該用小口有腳的大吟釀杯喝（較白酒杯小一點的窄口酒杯），如家裡沒有可用較細的白酒杯代替。這樣喝吟釀香會較突出，而且酒的收尾會略帶甜味。

如酒本身較濃厚而辛口（好像吟釀或純米酒類）鼓油味為主那類爽酒，該用矮身無腳的杯喝，或直接用傳統的無腳圓形小杯喝，這樣可避開較濃烈的酒精味，集中品嘗酒米味。兩者掉轉的話，薰酒會喝不出香氣及失去米香味，而辛口酒則會透出酒精味及好快「散」，甚至會變苦澀。

這只是個概括，有時我也會把酒造風格較傳統，酒體較濃厚的純米大吟釀，放在較小的圓杯內喝。具體用哪隻杯飲會最好喝，大家還是買兩隻杯放在家，試一試哪隻杯倒出來的酒自己較喜歡才倒酒。出外用餐，則不妨叫餐廳多提供一隻白酒杯比較，品嘗最好狀態的清酒。

回說勝山為甚麼取勝，其實也和用杯有關係。如果您將一枝香氣高但比較酒體或酒藏風格比較單薄（就好像初亀大吟釀）的酒用紙杯喝，我擔保您覺得哪枝酒味道很淡，甚至收尾很苦澀，不走運的話，還可能夾雜一些紙杯的獨特味道呢！所以在這個場境設定下，酒體「實淨」的勝山，放在紙杯喝也不易散，亦不失華麗口感，自然技術性勝出！

200元飲出500百元價值

我問平日有喝日本酒的同事，您願意為這枝酒付出多少錢？他說500元。很好，我這枝酒計及運費，連200元也不用。選中大家喜歡而又性價比高的酒，很滿足。

「疫病退散」酒值得紀錄

除了嚴選酒造，是次還特意選了「疫病退散」的限定酒。今時今日，固然應境，酒瓶的神獸圖案是日本傳統祈求疫情消褪的圖案。近期有不少傳統藏元都有生產這類限定酒，想留念的朋友大可到網上訂購。借這圖案祝願「疫病退散」，各位身體健康！

▲ 勝山純米吟釀 疫病退散「期間限定」酒

▲ 勝山純米吟釀 疫病退散「期間限定」酒

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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