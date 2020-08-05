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【金價走勢】金價升破2000美元關　三幅圖教你如何預測金價走勢

即市財經 15:29 2020/08/05

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金價升勢強勁，突破2000美元後續升不停，令金價再創新高。

國際金價突破2000美元，金價上升浪勢如破竹，似無頂可尋。金價與三大指標有密切關係，分別是美元指數（又叫美滙指數）、美國十年期國債孳息及黃金白銀比率（俗稱金銀比）。盛寶金融高級市場分析師潘梓生認為，美元弱勢，各國實質負利率又趨於嚴重，如美國十年期國債息率已跌至約0.5水平，均對金價造成支持。潘梓生預期，在可見將來利率只升不跌的情況下，剛突破了整固區間的金價可說是無頂。

要預測金價未來走勢，可簡單從下面三幅圖分析，均見金價升勢具支持。

圖一是美元指數，美元自3月近103的高位回落，現時在93關上下徘徊，美元弱，黃金保值作用更明顯，變相加強金價升勢

圖二是美國十年債息，美國在疫情大流行衝擊下，新增確診人數維持高企，對美國經濟打擊甚大，美國聯儲局為救市，承諾推出無上限QE （量化寬鬆），人為地推低債息，令債息不停尋底。當持有國債再賺不到回報時，持有黃金便成為安全度較高的選擇，令金價迅速起飛。

圖三是金銀比，金銀比率代表購買1盎司黃金需要多少盎司的白銀，歷史上金銀比率維持約60多水平。現時金銀比已從高峰逾120回落，現處於約77，意味白銀與黃金的升勢不如過去般極端。儘管白銀升勢在短期內仍較黃金勝一籌，黃金的值博率仍然偏高。

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記者：陳韻妍

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