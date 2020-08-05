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【黎巴嫩爆炸】總理妻女受輕傷 俄羅斯大使館受損

環球社會熱點 15:18 2020/08/05

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黎巴嫩總理迪亞布的妻女，都在貝魯特爆炸事件中受傷。

黎巴嫩首都貝魯特發生兩次強烈爆炸，最少78人死亡及超過4,000人受傷。根據外媒報道，黎巴嫩總理迪亞布（Hasan Diab）的妻子和女兒，都在貝魯特爆炸事件中受傷。另外，爆炸的威力驚人，更破壞俄羅斯大使館等多座建築物。

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根據黎巴嫩國家電視台（LBCI）的報道，黎巴嫩長槍黨（Kataeb）秘書長納賈里安（Nizar Najarian）在爆炸時身處辦公室，因傷勢過重死亡。迪亞布的妻子毛拉维（Nuwar Mawlawi）和女兒，都在爆炸中受傷，但傷勢輕微。迪亞布的數名總理顧問，同樣也因爆炸受輕傷。

醫院短時間內難以應付大量傷者及死者，更因負荷過大而要拒收部分傷勢嚴重的民眾。黎巴嫩紅十字會更已經發出緊急呼籲，鼓勵民眾參與捐血。

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貝魯特爆炸事件更摧毀多個重要建築物，包括黎巴嫩總統官邸巴卜達宮（Baabda Palace）及俄羅斯駐黎巴嫩大使館。美國駐黎巴嫩大使館更發聲明，警告爆炸過程會釋放出有毒氣體，呼籲人們戴口罩並盡量留在室內，以免吸入有毒氣體。

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責任編輯：何穎兒

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