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【黎巴嫩爆炸】美國英國中國稱願援助 以色列也跟隊

環球社會熱點 18:25 2020/08/05

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【黎巴嫩爆炸】美國英國中國稱願援助 以色列也跟隊

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，造成黎巴嫩重大傷亡。多國元首紛紛表達關注黎巴嫩爆炸事件，美國、英國、法國、中國、以色列等表明，願意向黎巴嫩提供援助。

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美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美國已準備協助黎巴嫩。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，正在觀察此事，並準備好協助黎巴嫩人民從悲劇中恢復過來。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則指，法國正向黎巴嫩提供援助，正運送物資到現場。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，事件令人震驚，又指英國已準備好以一切可行的方式提供援助，包括在當地受影響的英國公民。

以色列、土耳其亦分別表示，願意為黎巴嫩提供人道主義及醫療援助。

中國外交部發言人汪文斌指，中國對事件深感震驚和悲痛，對遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯的慰問。汪文斌又指，中國願為黎巴嫩妥善處理有關事件，並提供力所能及的幫助。

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責任編輯：楊心悅

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