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【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？

科技 14:49 2020/08/05

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恒大透過收購等「事前準備」，可算是成功建立自己的新能源汽車全產業鏈。

恒大健康（00708）近日發布新能源車「恒馳」獲得不少車迷關注。雖然6個車款皆未正式投產，但已令人期望恒大能透露更多具體細節。當Tesla等一眾車廠早已開發及推出電動車產品，恒大如何從後趕上，力爭成為世界最具規模的新能源汽車集團？

四出收購　結集多國企業技術

於2019年業績報告中，恒大已預告今年將公布首個車款，而恒馳系列則會在2021年量產。要推出電動車，廠房和技術缺一不可。技術方面，有別於當年比亞迪收購四川的小型車廠，品牌於2019年1月收購了瑞典電動車公司NEVS（National Electric Vehicle Sweden）51％的股份令恆大增持至68％，而今年6月更成功全面收購，獲得其專利技術及設備。

除了NEVS外，品牌亦收購上海鋰電池供應商CENAT New Energy、英國Protean Electric與荷蘭e-Traction電動車製造商。由此可見，品牌在電動車技術、鋰電池技術及生產廠房，可算是萬事俱備。

廠房來年可投產　產量媲美上海Tesla

據報，品牌位於廣東及上海生產基地將於2021年開始生產，兩廠首期規劃產能合共40萬，足以媲美Tesla位於上海的超級工廠。同時，品牌亦正在天津和遼寧等地興建多個汽車生產基地。

Model 3、Model Y電池將通用　料有助Tesla降低生產成本

經過收購等「事前準備」，恒大可算是成功建立自己的新能源汽車全產業鏈，從後趕上世界新能源汽車一哥之位並非不可能。首先，中國是全球最大的汽車市場，品牌在中國擁有主場之利或可帶動其銷售。再者，中國近年在政策上大力支持新能源車，對品牌未來發展有正面影響。

責任編輯：楊匡然

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