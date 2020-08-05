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力推YouTube Music服務　Google於9月陸續關閉Play Music

科技 17:00 2020/08/05

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近日Google表示，最快會在9月份結束Play Music服務，並提醒用戶儘快轉移帳戶資料。

較早前，Google已正式對外宣佈，將在今年内結束Play Music服務，從而鼓勵用戶轉用YouTube Music。近日，Google指最快會在9月份關閉服務，並提醒用戶儘快轉移帳戶資料。

自從Google推出YouTube Music音樂串流服務後，已逐漸將開發資源轉移至YouTube Music。Google表示，直到今年9月份，紐西蘭及澳洲用戶將無法再使用Play Music，其他地區則會在10月停止提供服務。官方表示服務會在12月份正式關閉，其後用戶亦無法再轉移任何資料內容。

<<Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？

早於今年5月份，Google已允許用戶透過Transfer工具，將帳戶資料轉至YouTube Music，包括播放列表、專輯、歌曲及購買內容等，方便用戶繼續收聽音樂。Google表示會提供足夠時間，用戶亦可以在正式關閉之前繼續使用該服務。不過，目前所有搭載Android 10系統的手機，已預設YouTube Music應用程式，不久將來Google Play Music會被直接取代。

責任編輯：李寶如

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