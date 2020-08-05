【日本疫情】幪面超人聲優及主角染疫 關俊彥病情穩定

日本演藝界和體育界再有名人確診新冠肺炎，曾聲演《鬼滅之刃》、《幪面超人電王》的關俊彥中招；同日，曾演《幪面超人EX-AID》的男星飯島寬騎，亦公布確診。此外，日本跳水老將寺內健染疫，為日本奧運代表團首例，令其第六度參加奧運蒙上陰影。

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58歲關俊彥的事務所指，關俊彥於 7 月 31 日發燒，翌日已前往醫院作檢測，周一（3）檢測結果出爐，證實確診。關俊彥周二（4日）入院接受治療，目前病情穩定。

23歲男星飯島寬騎於周日（2日）清晨發燒、感到怠倦，翌日證實確診。事務所表示，他病情輕微，已根據醫療機構指示「進行健康管理」，目前已退燒及回復狀態。

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資深配音員關俊彥曾聲演《幪面超人電王》的桃太洛斯、《鬼滅之刃》的鬼舞辻無慘、《忍者亂太郎》土井半助等。

飯島寬騎於 2016 年飾演《幪面超人EX-AID》主角寶生永夢正式出道，2017年加入事務所旗下男劇團青山表參道X，活躍於日劇、廣告界、舞台劇。

▲ 飯島寬騎（左）和關俊彥（右）均確診新冠肺炎。

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另外，跳水五朝元老寺內健也確診新冠肺炎。寺內健7月25日出現病徵，2日後發燒，上周五（7月31日）確診。他失去味覺及嗅覺，目前仍在留醫。

寺內健確診前一直在大阪租借泳池訓練，曾與他接觸的隊員及工作人員均沒有確診。

即將年屆40歲的寺內健主項為1米及3米彈板，除了2012年倫敦奧運因傷未出征，自1996年以來5次征奧。他在2000年奧運的10米高台跳水獲第5名，為個人最佳成績。

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記者：韓羚