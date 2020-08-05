The ONE及皇室堡推抗疫餐飲著數　消費送逾400萬元獎賞

▲ The ONE及皇室堡即日起至8月16日，加推抗疫餐飲著數，兩場合共50家中西日韓餐廳，指定食肆商户更推出外賣折扣優惠。(The ONE提供圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，商場不忘推優惠挽生意。The ONE及皇室堡即日起至8月16日，攜手加推抗疫餐飲著數，兩場合共50家中西日韓餐廳，指定食肆商户更推出外賣折扣優惠，惠顧場內食肆送贈夏日消暑飲品券，同場加映消費獎賞活動，送出獎賞禮品總值超過400萬元。

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顧客惠顧The ONE場內食肆、空中食府及輕便美食及零售美食商户，不論堂食或外賣消費滿100元，即可獲贈新派手調茶飲店「茶墨」25元現金券；消費滿200元可獲文青咖啡店「辦館」50元現金券，於皇室堡食肆商户消費滿100元即可獲贈新式養生米水茶飲「CheckCheckCin」25元現金券，為美食配上消暑解涼飲品。若顧客已經成為The ONE Club或WINDSOR CLUB會員，亦可以選擇登記積分，即享3倍積分獎賞。

▲ The ONE場內食肆優惠。(The ONE提供圖片)

▲ 皇室堡場內食肆優惠。(皇室堡提供圖片)

與此同時，The ONE及皇室堡由即日起至8月30日，推出夏日激安消費禮遇「The ONE夏日激安狂賞祭」及「皇室堡夏日狂『賞』你」合共送出38,000份獎賞禮品，總值超過400萬元。

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The ONE及皇室堡更於星期六及日，特設周末幸運即抽即獎及開「Sum」即抽即賞，只要消費滿指定金額，即可參加抽獎遊戲。兩大商場送出獎品總值超過160萬元，當中The ONE送出獎品包括Fitbit Charge 3心率運動手環、Simmons®意夢睡枕等；而皇室堡送出禮品包括商場500元購物現金券、Le Creuset陶瓷多用途碗等。

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責任編輯：朱悅瀅