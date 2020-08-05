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【港股追蹤】日清發盈喜　你有無份貢獻？

股樓投資 15:06 2020/08/05

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疫情今年爆發以來，其中一個最震撼畫面，就是市民大舉到超市搶購日用品，特別是糧油麵食及廁紙等必需品，故令到相關股份有炒作，對企業收入的威力也逐漸浮現。如維達國際（03331）上月發出盈喜，指第二季純利將大增超過1.5倍。到今日則有日清食品（01475）在早市收市後發盈喜，股價下午開市後愈升愈有，截至下午3時，升幅已超過10%，突破8元水平，創上市新高。'

相關文章:【港股追蹤】行業龍頭較勁　乳業股靜靜起革命

公司指，截至今年6月底止，預期上半年集團純利按年將錄得約30%增長，盈喜原因主要由於疫情令優質即食麵需求上漲，使中港兩地銷售增加，以及來自銷售量增加相關的成本降低。另外，持有公司70%股權的控股股東日清控股亦公布第二季銷售數據，期內中國業務分部收入按年上升19.5%，至115.1億日圓，純利則同比大增91.6%，至16.1億日圓，可見次季銷售確實對集團有很大拉動。

值得一提的是，集團首季收入按年上升10.6%，期內純利也只有8%的按年增長，現時盈喜公告指上半年純利同比增長30%，意味此季業績將有顯著增幅。

摩根士丹利（大摩）隨即發表報告幫大家計數，該行預料日清第二季淨利潤增長達79%，認為表現遠超預期，指公司將成為內地即食麵市場高端化的受惠者，給予8.6元的目標價。

股價今日午後抽升，反映今次盈喜對市場來說是突如其來的驚喜，在品牌效應及疫情未受控下，股價短期或會繼續小回大漲，有機會挑戰8.5元甚至更高水平。

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撰文 : 古植平

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