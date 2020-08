【港股追蹤】日清發盈喜　你有無份貢獻？

疫情今年爆發以來,其中一個最震撼畫面,就是市民大舉到超市搶購日用品,特別是糧油麵食及廁紙等必需品,故令到相關股份有炒作,對企業收入的威力也逐漸浮現。如維達國際(03331)上月發出盈喜,指第二季純利將大增超過1.5倍。到今日則有日清食品(01475)在早市收市後發盈喜,股價下午開市後愈升愈有,截至下午3時,升幅已超過10%,突破8元水平,創上市新高。'

公司指,截至今年6月底止,預期上半年集團純利按年將錄得約30%增長,盈喜原因主要由於疫情令優質即食麵需求上漲,使中港兩地銷售增加,以及來自銷售量增加相關的成本降低。另外,持有公司70%股權的控股股東日清控股亦公布第二季銷售數據,期內中國業務分部收入按年上升19.5%,至115.1億日圓,純利則同比大增91.6%,至16.1億日圓,可見次季銷售確實對集團有很大拉動。

值得一提的是,集團首季收入按年上升10.6%,期內純利也只有8%的按年增長,現時盈喜公告指上半年純利同比增長30%,意味此季業績將有顯著增幅。

摩根士丹利(大摩)隨即發表報告幫大家計數,該行預料日清第二季淨利潤增長達79%,認為表現遠超預期,指公司將成為內地即食麵市場高端化的受惠者,給予8.6元的目標價。

股價今日午後抽升,反映今次盈喜對市場來說是突如其來的驚喜,在品牌效應及疫情未受控下,股價短期或會繼續小回大漲,有機會挑戰8.5元甚至更高水平。

