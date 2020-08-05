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【金價走勢】金價突破2000美元今年累升34%　黃金ETF表現又點？

即市財經 16:20 2020/08/05

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【金價走勢】金價突破2000美元　黃金ETF齊破頂

金價升穿2000美元，現貨金於亞洲時段午後高見2039.93美元，創續新高，現貨金最新報2034.86美元，升近0.8%。一眾黃金ETF亦齊齊造好。

SPDR金ETF （02840） 升2.9%，破頂高見1485.5元，收報1482元；價值黃金ETF （03081） 升2.7%，破頂高見48.82元，收報48.72元；恒生人幣金ETF （83168） 升2%，破頂收報34.9元。另外，於6月上市的FL二南方黃金 （07299） 升5.5%，高見10.61元，收報15.56元。

金價今年以來累升約34%，至於SPDR金ETF年初至今累升31.94%；價值黃金ETF累升31.53%；恒生人幣金ETF累升30.71%，三隻黃金ETF相對略為跑輸金價。

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 黃金 金價 恒生人幣金(人民幣)（83168） FL二南方黃金（07299） SPDR金ETF（02840） 價值黃金ETF（03081） ETF
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