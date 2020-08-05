恒隆夥Mastercard、Germagic推手機感應式支付

▲ 此次三家公司的合作，將透過環境淨化和感應式支付推廣健康生活模式。

Mastercard宣布與恒隆地產 （00101） 及長效消毒塗層噴灑技術Germagic的認可團隊 – Germ Tech，合作推出與環境衞生相關的重要舉措，讓市民能安心地到訪經消毒的診所和醫療中心，同時享受無憂、無縫的無現金支付體驗。

Mastercard表示，診所及醫療中心大多只接受現金，透過現金有可能成為傳播病毒的途徑。 為減少市民及醫療界的憂慮。是次三家公司合作可鼓勵在銅鑼灣恒隆中心、尖沙咀格蘭中心和旺角雅蘭中心的恒隆醫務中心的診所和醫療中心採用Mastercard Tap on Phone方案，透過手機接受感應式支付卡付款。

同時，Germ Tech會為恒隆醫務中心提供免費的Germagic消毒服務，由香港科技大學楊經倫教授團隊研發，保障到訪診所和醫療中心的市民。

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責任編輯：謝卓榮