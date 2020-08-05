【新股IPO】泰格醫藥超購410倍 中籤率僅5%

本輪受投資者追捧的新股非泰格醫藥（新上市編號：03347）莫屬，該股將於周五掛牌，據悉其公開發售部份錄得超額認購410倍，凍結資金達2,465億元，其中認購一手人數達13.2萬人，惟一手中籤率僅5%，投資者需認購60手方穩獲一手。

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據泰格醫藥招股書，當超購逾96倍時，公開發售部分由5.5%增至21.5%，其餘78.5%為國際配售。

泰格醫藥已於深交所上市，招股價以上限100元定價，較其A股昨日收市價108.11元人民幣折讓逾16%。

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，招股價以上限100元定價，較其A股昨日收市價108.11元人民幣折讓逾16%。