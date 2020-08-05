【股神投資 】巴菲特再增持這隻銀行股　持股比例最高可達24.9%

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡近日再度加碼美國銀行(Bank of America)股份。根據外媒報導，在7月31日至8月4日期間，巴郡購入1,360萬股美國銀行股票，每股作價24.68至24.97美元，持股比例增至11.8%。

自7月20日以來，巴郡每天都在購買美國銀行的股票。根據美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，巴郡在7月20日至22日買入3,390萬股美國銀行股票，7月23日至27日買入1,640萬股， 7月28日至30日買入2,120萬股。

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根據《巴倫周刊》 報導，巴郡這類機構投資者對銀行的持股比通常只能達到10%，但聯儲局透露，巴郡早於4月已經獲得許可，將美國銀行的持股上限提升至24.9%。這意味著，若巴菲特願意，巴郡未來將持續買入更多該公司股票。

目前美國銀行是巴郡第二大持股，僅次於蘋果。美國銀行年內股價仍跌約30%，蘋果則大漲46%。據報巴菲特自2016年開始買入蘋果， 共計持倉約2.5億股蘋果股票，成本 約350億美元，隨著蘋果股價上漲，其持有的蘋果股票市值已經 超過1,000億美元。

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