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【新股IPO】市傳好未來最快年內上市 公司回應指沒上市計劃

股樓投資 18:56 2020/08/05

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日前有消息指，在美國上市的內地教育企業好未來，正與投行洽談有關回港第二上市事的可能性，料最快今年底完成，集資最多20億美元（約155億港元）。不過，對於這些傳聞，好未來回應內地媒體時直指：「目前沒有上市計劃，專注於自身業務。」

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消息指該公司尚未決定最終集資規模，可能與其他第二上市的中概股一樣，發行約5%股份。

好未來周二美股收報78.84美元，最新市值466億美元（約3616億港元）。

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值得留意的是，好未來教育在今年4月自爆「造假」，指在核數期間發現員工涉嫌與外部供應商合謀，通過偽造合同及文件，虛增新推出的Light class業務銷售收入。該名員工已經被當地警方拘留。

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