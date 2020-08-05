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【運動員創業】「神奇小子」開兒童桌球學校 「每張桌球檯都要訂造！」

名人薈萃 14:02 2020/08/05

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有「神奇小子」之稱的香港職業桌球手傅家俊，職業生涯的成績表相當亮麗，最佳世界排名第六位。然而，2018年初在視網膜退化的困擾下，「神奇小子」也休養了一段時間，減少出賽。也許職業運動員的生涯始終不長，除了專注桌球賽場之外，傅家俊一個月前與拍檔張天秀合資經營桌球學校。張天秀先生本身為香港大學商學院客席助理教授，因為在朋友介紹下認識傅家俊，對桌球有濃厚興趣的張天秀與傅家俊一拍即合，二人於一個月前成立兒童桌球學校桌球王國，希望為培育下一代桌球手出一分力。除了桌球技巧之外，他們的教育方針更着重學生的全人發展，包括情緒管理、解難能力，建立了一套獨特的教育系統，未來更希望可以將學校以及有關教育系統拓展至亞洲其他地區。

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傅家俊表示：「很多桌球手退役後都會選擇開桌球室，但我認為這已經有太多人在做，沒有甚麼特別，自己則希望建立一門較創新的生意。」事實上，市面上做得有聲有色的桌球室太多，再營運一間桌球室的生存空間遠比兒童桌球學校小。不過，由於桌球運動有身高限制，兒童（主要對象為4至10歲）的身體條件在正常的桌球桌上，根本無法練習，球竿也是如此，因此桌球王國特意訂造了適合兒童使用的桌球用具，全球第一間兒童桌球學校就此「誕生」。

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撰文 : 歐高榮

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