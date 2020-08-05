【新股IPO】（不斷更生）立德教育明掛牌 暗盤跌穿招股價

內地經營高等教育學校立德教育 （新上市編號：01449）將於明日掛牌，其公開發售部份獲超額認購26.94倍，國際發售部分亦獲適度超額認購；一手中籤率為20%，投資者須抽10手才能穩獲一手。同時，立德以招股下限2.1元定價，集資淨額3.179億元。

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根據輝立暗盤平台，該股暗盤現報報2.05元，較招股價跌2.4%。富途暗盤報1.91元，跌9.1%，每手帳面蝕190元。

立德教育為中國黑龍江省大型民辦學歷制高等教育服務供貨商，在黑龍江哈爾濱經營黑龍江工商學院，提供工程、商業、鐵路、經濟、文學及藝術等24個專業學科課程。該院校也為黑龍江唯一提供專門針對鐵路運輸專業和本科課程的民辦高等教育機構。

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根據招股書，立德教育2019至2020學年在校生人數達8818人。截至今年2月底半年，立德教育收入為8915萬元（人民幣，下同），按年增長16%；純利按年跌29.9%至2903萬元。

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