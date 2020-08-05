【零售寒冬】SOGO祟光母企中期盈轉虧 花旗、大和齊削目標價

▲ 券商花旗及大和先後下調利福國際目標價，主要反映新冠肺炎未受控，不利零售市道。（資料圖片）

新冠肺炎重挫零售業，經營SOGO崇光百貨的利福國際 （01212） 中期業績按年盈轉虧。券商花旗及大和先後下調利福國際目標價，主要反映新冠肺炎未受控，不利零售市道，但仍然維持「買入」評級。

截至下午1時半，利福國際最新報6.39元，無起跌。花旗發報告指，利福上半年銷售表現疲弱，展望下半年仍然充滿不確定性，管理層在業績會議上透露，政府重新收緊社區防疫措施後，7月份銷售較6月份更差，而且在內地訪港旅客減少，尖沙咀崇光的銷售跌幅繼續大於銅鑼灣崇光。

花旗：管理層不預期尖沙咀店租有大幅減價空間

花旗又引述管理層指，已開始與尖沙咀崇光舖位的業主溝通，研究減租幅度，但不期望會有大幅減租空間。花旗遂下調今年起三年的核心盈利預測22%至36%，目標價由7.9元下調至7.4元，但由於估值仍然吸引，維持「買入」評級。

另一券商大和，績後同樣將利福目標價由9元下調至7.6元。大和指，第三波新冠肺炎疫情仍然是主要的市場逆風，同時令中港邊境重開的憧憬幻滅，而且啟德項目完工日期亦因疫情有所延遲，遂將2020年至2022年的收入及經調整盈利預測分別下調9%至14%，以及6%至9%。

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記者：趙穎妍