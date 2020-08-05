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實惠夥香港寬頻吸客　實惠消費千元享免費6個月香港寬頻

商業 14:20 2020/08/05

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實惠集團與香港寬頻合作，讓兩家公司的客戶群共享一連串的優惠，包括登記香港寬頻指定計劃，可享實惠現金券；實惠消費千元享免費6個月香港寬頻。（實惠提供圖片）

實惠集團與香港寬頻宣布展開長期企業策略及業務夥伴合作，讓兩家公司的客戶群共享一連串的優惠，包括登記香港寬頻指定計劃，可享實惠現金券。

香港寬頻登記指定計劃優惠　享高達1,280元回贈及餐飲券

由即日起，客戶憑指定優惠碼於香港寬頻網站登記指定家居寬頻計劃，可享400元實惠現金券；凡於實惠消費滿1,000元，或於家匠TMF成功開立度尺單之MALIBU及雲滙2期住戶，可享香港寬頻免費6個月無合約家居寬頻服務。此外，特選香港寬頻新客戶成功登記及安裝指定家居寬頻計劃，即可獲總值超過1,000元的Pricerite實惠傢俬家品禮券、家匠TMF免費度尺服務及訂造傢俬額外97折優惠。

【疫市營商】南韓兩大娛樂公司SM與JYP　攜手創立線上演唱會品牌

在未來5年，香港寬頻企業方案將為實惠集團提供電訊服務，以鞏固實惠集團發展新零售服務的計劃；另一方面，實惠集團則為香港寬頻過百萬住宅客戶帶來專屬的優質家居購物優惠。

實惠集團董事長關百豪表示，將繼續積極尋求與香港寬頻於各方面，包括科技等層面上的合作機會，持續互相成就彼此。香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，將繼續尋求與不同企業多方面合作的機會， 讓更多住宅及企業客戶一同受惠，同時帶動業務持續增長。

Disney+訂閱用戶逾6000萬　花木蘭上架助提高用戶量

責任編輯：朱悅瀅

 

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