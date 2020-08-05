【新冠肺炎】身高影響感染新冠肺炎機率 英研究：6呎人士高危

新冠肺炎情到現時依然不受控，民眾都各出奇招，希望能避免受感染。但根據曼徹斯特大學最新研究發現，身高與新冠肺炎感染率竟然有莫大關係。該研究指出，身高 6 呎高人士確診感染新冠肺炎 (COVID-19) 的機會比其他人高一倍以上，顯示氣霧有可能為 COVID-19 主要傳播途徑之一，但研究尚未經同儕審核。

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研究人員綜合兩組數據，發現身高達6呎人士接受診斷，或確診感染COVID-19的機會比其他人高一倍以上。研究團隊成員員之一的曼徹斯特大學數據科學及健康服務教授Evan Kontopantelis指：「調查結果顯示身高與確診有關，反映向下墮下的飛沫並非唯一傳播機制，而氣霧 (aerosol) 傳播也是可能的其中一個傳播途徑。」

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氣霧是指可在空氣中懸浮一段較長時間的粒子，而氣霧比飛沫更容易累積在不透風的環境當中。Kontopantelis補充，病毒仍可透過飛沫傳播，因此保持社交距離相當重要，但數據同時反映戴口罩可有相同或更佳的保護效用，因此民眾必須於公眾場合佩戴口罩。

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