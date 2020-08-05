【yuu積分】牛奶公司：yuu客戶資料及交易紀錄存於香港數據公司　聯絡資料於德國存放

▲ 牛奶公司推出yuu時已強調，yuu在首階段不會涵蓋美心集團的餐飲品牌。

牛奶公司（Dairy Farm）近日推出大型獎賞計劃yuu，覆蓋怡和集團旗下超過10個品牌，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、Pizza Hut、PHD等。消費者只須下載yuu手機程式，便可以「使1蚊賺1分」方式賺取yuu積分。由於yuu積分獎賞計劃貯藏大量數據，因此網上傳出yuu的推出是為了「維繫怡和及美心等集團的利益，經測試後發現其官網主伺服器位置在大陸地區」。

根據yuu獎賞計劃，若將yuu戶口綁定恒生銀行 （00011） 旗下恒生enJoy信用卡，可獲3至4倍yuu積分。因此，有網民擔心將信用卡連接yuu戶口後，會出現安全問題。

yuu首階段不會涵蓋美心集團餐飲品牌

不過，牛奶公司澄清，yuu的客戶賬戶資料及交易記錄均存放於香港的數據中心，而客戶聯絡資料另存放於德國的Salesforce數據中心，Salesforce為全球龐大客戶群提供安全的客戶關係管理平台。

雖然牛奶公司持有美心集團50%股權，但牛奶公司推出yuu時已強調，yuu在首階段不會涵蓋美心集團的餐飲品牌，包括星巴克（Starbucks）、東海堂、元氣壽司等。牛奶公司上月解釋，由於yuu是集團重磅市場推廣，因為希望首輪限於怡和及牛奶公司品牌，冀可以打響頭炮。

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責任編輯：陳韻妍