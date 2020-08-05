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【香港疫情】美容業界料1至2成中小企或結業　冀寬免美甲修眉店復工

商業 13:41 2020/08/05

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專業美容管理發展協會會長馬英琴認為，政府不應該將美容院一刀切，全程戴口罩的行業應可豁免，如紋眉修眉店、美甲店、纖體店等。（資料圖片及水晶晶美甲店fb圖片）

本地疫情爆發第三波，12種處所繼續停業，包括美容院。香港美容業總會創會主席葉世雄今早出席電台節目時指，業界已到臨界點，整體損失數以十億計。專業美容管理發展協會會長馬英琴亦透露，有1至2成美容院反映，可能會結業，尤其是中小企。

【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援

業主減1丶2千元租
馬英琴接受本報訪問時指，現時業界零收入下仍要支付昂貴租金及人工，「業主不肯減租，或只作1至2千元的租金減免，連減1成都沒有。」她期望，政府可以與各大業主商討減租，了解業界的困難，共渡時艱。

她認為，政府不應該將美容院一刀切，全程戴口罩的行業應可豁免，如紋眉修眉店、美甲店、纖體店等，業界亦已加強消毒及要求顧客填寫健康申報表，期望可盡快有限度復工。

【零售寒冬】港府補貼租金可行嗎？　比較各地租金支援政策

美甲店全程戴口罩　零收入難支撐冀可復工

水晶晶美甲店負責人張小姐亦指，店舖只提供1對1美甲服務，而且美甲時自己與客人均全程戴口罩，客人離開後亦會消毒，亦只做熟客，不再接生客，質問「為何美甲都要停業？」現時零收入下業主仍不肯減租，「暫時想撐到最後，直至交不到租為止，才考慮結業。」

至於政府的防疫抗疫基金資助，張小姐表示，至今仍未收到款項，「打去熱線只叫你繼續等，但我們全行都等錢救命，恐怕結業都未收到。」

【香港疫情】美容業呻被「祭旗」　上輪補貼尚未到手惟求助無門

記者：朱悅瀅

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