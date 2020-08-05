CFA考試明年起全部轉為電腦應考 12月考試考生可再延期

▲ CFA協會宣佈，明年所有的考試將由筆試轉為電腦應考。

CFA協會向考生發電郵，宣佈今明年考試重大調整。自2021年起，CFA二、三級考試也將由筆試轉為電腦應考模式，該協會早於6月已宣佈明年一級考試轉為電腦考試，最新調整意味明年起所有CFA考試都將在電腦進行。一級考試每年安排4場，二、三級考試每年安排兩場。

CFA協會表示，新冠肺炎疫情帶來持續巨大不確定性，為考生及考試安排帶來挑戰，協會正考慮不同方法應付挑戰，令考生可更容易方便應考。該機構又指，電腦應考安排可減少考場設置，保持社交距離，以及減少計劃的不確定性。

此外，已經報名參加今年12月考試的考生，可選擇維持12月考試，或改為參加明年任何一場電腦考試。CFA協會呼籲，考生作出決定時，應參考當地政府及健康顧問的建議。

目前CFA協會正開放明年2月的一級考試報名，8月20日起將開放明年所有級別考試報名。

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編輯：陳健婷