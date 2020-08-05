▲ 【黎巴嫩爆炸】已遭經濟、示威重創 黎巴嫩屢陷絕境

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，黎巴嫩官員形容黎巴嫩爆炸「堪如廣島原爆」。黎巴嫩本來已在經濟、疫情、政局面對重重困難，黎巴嫩爆炸一事恐令黎巴嫩雪上加霜。

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新冠肺炎疫情惡化

黎巴嫩累積確診5,000宗新冠肺炎個案、65人死亡。雖然確診數字相對較低，但近日確診數目急增，每日增逾百宗，疫情亦擴展到不同地區。

即使黎巴嫩政府已實施為期5日的封鎖措施，但當地醫生警告，黎巴嫩脆弱的醫療系統已超出負荷。

黎巴嫩衛生部指，新型冠狀病毒正在黎巴嫩內迅速傳播，故禁止民眾參加婚禮、聚會、宗教及公眾活動。

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示威活動持續

在去年10月，黎巴嫩至少70個地區民眾上街，不滿政政貪腐、實行緊縮措施及缺乏基本基建設施，包括自來水不能安全飲用、每日電力均會中斷。

示威活動使國家癱瘓，導致哈里里（Saad Hariri）辭去總理職務。

然而，在哈里里離任後，黎巴嫩情況幾乎沒有改變，停電問題變得更嚴重、經濟危機加劇，食物價格更攀升80%。

而在疫情下，企業接連倒閉、貨幣貶值更趨嚴重，民眾再度上街。

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經濟危機加劇

黎巴嫩官方數據顯示，黎巴嫩有近一半的人口生活在貧困線以下，多達35%人口失業。

在今年3月，黎巴嫩歷史上首次宣布其債務違約。黎巴嫩國債為920億美元，佔其國內生產總值（GDP）近170%。

黎巴嫩政府通過經濟挽救措施，更與國際貨幣基金組織（IMF）就援助展開談判，惟談判陷入僵局。

疫情加上自身經濟危機，更令黎巴嫩貨幣一度貶值8成。

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責任編輯：楊心悅