美國4黑人女孩被誤當疑犯 最細6歲 警持槍勒令趴地（有片）

美國科羅拉多州1名非裔婦人及4名黑人女孩，被誤以為乘坐偷來的車，警員持槍勒令她們趴在地上。婦人及2名少女被鎖上手扣，女童嚇得大哭，最年輕的女童只有6歲。路人質疑員警執法不當，拍下影片上傳至社交網站。當地警長其後向4名黑人女孩的家人道歉。

【美國示威】波特蘭削警隊人手 兇殺案即創逾30年高

【美國示威】特朗普揚言重兵鎮壓 威脅派員7.5萬

27歲非裔婦人吉列姆（Brittney Gilliam）周日（2日）開車載着6歲女兒、12歲妹妹及分別是14歲、17歲姪女，前往美甲店，但不料被警員攔截，懷疑車輛來路不明。

由路人拍攝片段顯示，4名女孩趴在停車場的地上，數名警察圍着她們，她們正等待警察查明，該車輛是否賊贓。路人不滿警察的處理手法，上前理論和嘗試勸籲警員，並質疑為何要持槍對住孩子。

點擊觀看影片

【美國示威】市長上街與示威者對話 聯邦部隊照放催淚彈

吉列姆接受訪問時表示，當時她與家人準備去美甲，由姪女先下車查看美甲店有否開門，她與其他孩子留在車上等候。她續稱，突然有警察上前，持槍勒令所有人舉高雙手，下車接受檢查，但沒有說明何事。

吉列姆指，當時駕駛的車輛曾被通報遭竊，因今年2月車輛一度不見了，但其後問題已解決。她亦可提供車輛登記與保險資料，以證明自己擁有該車。

奧羅拉（Aurora）首名女警長威爾遜（Vanessa Wilson）表示，已親自致電向吉列姆道歉，市政府會負責兒童心理輔導的費用。

【美國示威】律師保衛豪宅向示威者舉槍被告 州長考慮特赦

【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

記者：韓羚