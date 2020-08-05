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日本爆紅AR應用程式RakugakiAR　平面繪圖變身成3D影像

科技 14:30 2020/08/05

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最近，日本推出一款在Twitter上爆紅的擴增實境（AR）手機App「らくがきAR」（RakugakiAR），透過AR技術將平面的卡通圖案、塗鴉或任何靜態的手繪作品瞬間變成3D立體圖像。

最近，日本推出一款在Twitter上爆紅的擴增實境（AR）手機App「らくがきAR」（RakugakiAR）。應用程式透過AR技術將平面的卡通圖案、塗鴉或任何靜態的手繪作品瞬間變成3D立體圖像，除了可以跟圖像互動外，更可餵食該物件食物，非常有趣！

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據悉，「らくがきAR」（RakugakiAR）於8月1日上架，不足三日已成為日本最爆紅的AR應用程式。該程式是由日本開發商Whatever製作，透過iPhone相機，只要掃描紙上或螢幕上的人物，就會自動從紙上跳出來變成活蹦亂跳的3D動畫人物。Whatever 除了致力於發揮創意和提供製作，努力創造出令全世界著迷的體驗外，他們更想做的是，啟發人們對於「動腦想和動手做」的能力。

現時，Twitter有不少網民都在熱玩，令本來只存在於二次元的公仔躍出紙外！用戶在下載程式後，可自由將手繪的圖案轉變為可互動的立體物件，並可餵食該物件食物，包括香蕉、蘋果、紅蘿蔔等。其操作相當簡單，只需將鏡頭掃描到紙上的物體，相機此時就會出現紅框，偵測到圖像後按下方的「SCAN」，就可以即時把繪圖變成3D角色。用戶更可利用程式內置的拍照和錄影功能，將畫面記錄下來與朋友分享。

用戶在下載程式後，可自由將手繪的圖案轉變為可互動的立體物件，並可餵食該物件食物，包括香蕉、蘋果、紅蘿蔔等。（Twitter截圖）

（Twitter截圖）

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不過，目前RakugakiAR僅提供iOS版，有興趣的朋友可即前往App Store下載體驗，而Android用戶就不妨先看看日本網友的不同玩法吧！只要在Twitter搜尋「#らくがきAR」的Tag，即能找到數以萬計的有趣分享。

責任編輯：施雯雯

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