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【螞蟻IPO】螞蟻中港集資300億美元 A+H佈局費心思（訂戶專享）

即市財經 13:22 2020/08/05

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中國概念科技股IPO進入高潮，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上月公布A+H上市計劃後，內媒《財新》報導，螞蟻最快9月底或10月初落實A+H上市，集資約300億美元（約2,325億港元）。當中總值200億美元在科創板發A股籌集，港股發H股集資額約100億美元。

...

欄名 : 交易講場

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