【螞蟻IPO】螞蟻中港集資300億美元 A+H佈局費心思（訂戶專享） 即市財經 13:22 2020/08/05 分享： 中國概念科技股IPO進入高潮，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上月公布A+H上市計劃後，內媒《財新》報導，螞蟻最快9月底或10月初落實A+H上市，集資約300億美元（約2,325億港元）。當中總值200億美元在科創板發A股籌集，港股發H股集資額約100億美元。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【滙豐股價】超低息重創盈利 匯豐派息難復舊觀（訂戶專享） 2020/08/04 【滙豐股價】超低息重創盈利 匯豐派息難復舊觀（訂戶專享） 資金再湧港 為港股打底（訂戶專享） 2020/07/31 資金再湧港 為港股打底（訂戶專享） 疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享） 2020/07/30 疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享） 【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 2020/07/29 【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 2020/07/28 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 香港交易所（00388） H股 科創板 A股 香港股票 中芯國際（00981） 上海證券交易所綜合股價指數 阿里巴巴－SW（09988） IPO 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入