【螞蟻IPO】螞蟻衝擊沙特阿美光環 成全球焦點勢受捧

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市的進展成市場焦點，市傳A+H集資額高達300億美元（約2300億港元），有望超越沙特阿美（Saudi Aramco）成為史上集資規模最大的新股。螞蟻集團不但衝擊沙特阿美的光環，現時資金熱炒新經濟股，令螞蟻集團上市後表現被看高一綫。

螞蟻料集資300億元 史上最大規模IPO

螞蟻集團招股步代又邁進一步，市傳最快9月招股，A+H集資額高達300億美元。螞蟻集團招股臨近，資金率早部署來港股等招股，金管局連番接錢，市場萬眾期待，令螞蟻集團將成今年最大型、最觸目的新股。

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螞蟻集團預期高達300億美元的史上最大集資額，反映市場對新經濟股的承受能力，而且資金一再轉向新經濟股。去年上市的沙特阿美，為石油行業的巨無霸，是舊經濟的代表，去年12月上市時佔盡光環。沙特阿美甫上市便力壓美國科技股蘋果（Apple）及亞馬遜（Amazon）等，以約2萬億美元市值的身價成為全球大市值上市企業，而且逾290億美元的集資額，亦為全球史上最大規模IPO。

沙特阿美不敵蘋果 失市值「宇宙最強」寶座

不過，今年以來油價低殘令股價走低，沙特阿美上市不足一年，以上兩項光環便要相繼拱手相讓。於日前，蘋果業績後股價抽升，市值一舉突破1.8萬億美元，從沙特阿美手上重奪「宇宙最強」的寶座。現時，最快9月招股的螞蟻集團亦有機會奪去沙特阿美史上最大IPO集資的寶座。

事實上，從股價表現，已反映資金主要炒作新經濟股。目前全球5月市值企業中，僅沙特阿美並非科企，股價表現上，今年以來跌6%，跑輸其他科企巨無霸。其中蘋果及亞馬遜今年勁升5成及7成，大部跑贏大市。

資金熱炒新經濟 螞蟻看高一綫

現時不論是美股或中港市場資金都熱新經濟股，令螞蟻集團上市後表現可期待。螞蟻集團未正式招股，資金已部署來港。現時本港銀行結餘近1,900億元，分析預期今輪率先流入為螞蟻集團上市準備的資金規模，隨時高達500億元。

資金追捧新經濟股，加上螞蟻集團成全城新股焦點，令螞蟻集團上市後表現看高一綫。

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責任編輯：錢家鋒